Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла шанувальникам про те, як отримала запрошення від Олександра Пономарьова заспівати разом колядку.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом із Сергієм Притулою веде шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі", розповіла шанувальникам, як отримала запрошення від Олександра Пономарьова заспівати колядку разом із ним, Олею Поляковою, Dzidzio, Микитою Алєксєєвим та Артемом Пивоваровим.

"Подзвонив Олександр Пономарьов, каже:

- Колядувати вмієш?

Я кажу: "Давай гроші, заколядую без проблем😄"

Грошей не дав… а от гарну колядку нам усім на Різдво написав🙏❤️ Зайдіть послухайте і подивіться кліп!!! Ссилка в шапці профілю)

В мене аж 2 рядки.. я так старалась😁", - з гумором розповіла Леся.

Зауважимо, що прем’єра колядки вже відбулася. Шанувальники написали багато коментарів.

"Мурашки😍", "Так круто, що існує такий формат!😍просто вау🔥", " Прекрасні 2 рядки, видно, що старалася ❤️", " Аж плакала😍😍😍😍😍", " Дуже гарно, круто і до сліз! ❤️❤️❤️ Голоса всі шикарні. Що ж, чекаю вас, Леся, до нас співати колядку. І грошей, і мандарин, і цукерок дамо 😂", " Лесюня, я так чекала твого дебюту🔥🔥🔥🔥🔥 Треба ще 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", " Молодці🙌", " Дуже гарно😍".

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