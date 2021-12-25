Як пише Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом із Сергією Притулою веде шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі", часто ділиться із шанувальниками тим, як проходить її день.

Цього разу Нікітюк показала фанатам кадри із фотосесії із переможцем гумористичного проєкту "Ліга Сміху" та учасником "Improv Live Show" Романом Міщеряковим.

Як бачимо, Леся одягнула красиве зелене плаття на запах та ботфорти, волосся зібрала у хвіст та зробила красивий макіяж.

Роман Міщеряков одягнув чорні джинси, водолазку та піджак.

Фотограф зробив гумористу зауваження, щоб він розслабив пальці, на що Міщеряков пожартував, що він лего-людина.

"Пора розкрити таємницю, я з Лего", - написав гуморист на сторіс в своєму Instagram, яке перепостила Леся.

Рaніше Politeka писала, що Леся Нікітюк видала правду про те, як потрапила в кліп до зірки української естради: "Давай гроші...".

Нагадаємо, що Нікітюк вирішила "зігріти" українців у морози своїм фото в спеотному бікіні: "Срамота".

А ще Politeka повідомляла, що Лесі Нікітюк знадобилася термінова допомога, фото говорить само за себе: "Я реально в шоці".