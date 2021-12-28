Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський показав, як проводить час з батьком в США.

Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський є відомим хореографом і танцюристом. Він прославився більше ніж 10 років тому в Україні завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк". Після він поїхав до США, де брав участь у танцювальних проєктах і здобував перемоги. Зараз Макс Чмерковський замінив Григорія Чапкіса в шоу "Танці з зірками"

Так, цього разу хореограф опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Макс Чмерковський показав, як проводить час зі своїм батьком. Вони взяли незвичайні байки й вирішили проїхатися вулицями Малібу (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Отримав задоволення від своєї першої поїздки на байку по одній з найкрасивіших доріг на планеті. Йому це дуже сподобалося, досвід був чарівним, і я дуже радий", — зізнався Макс Чмерковський.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Тато в прекрасній формі", "Вау, які хлопці", "Тобі так пощастило проводити час з батьком. Як це зробити?", "Це круто", "Тато ще відмінно виглядає", "Це твій тато? Я бачу, в сім'ї йде жар!", "Ваш батько виглядає приголомшливо, так що молодий може бути вашим братом".

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