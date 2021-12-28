Переможниця шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком Даша Ульянова поділилася захопленнями з Монако, куди поїхала з України під кінець року.

Як пише Politeka.net, колишня гімнастка, а нині блогерка і ведуча, поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

На них Даша показала, що проводить останні дні 2021 року в шикарному Монако.

"Цей рік був щедрий на прапорці нових країн в мою travel-скарбничку. І дуже приємно завершувати його в такому культовому місці-Князівстві Монако. Перша емоція, побачивши країну-неймовірний захват. Тут все просякнуте розкішшю, люксом і лухарі стайл лайфом", - похвалилася у своєму пості Ульянова.

Вона поділилася знімками, на яких позувала на балконі свого номера в одному халаті і з чашкою кави в руках. На задньому фоні можна було розглянути розкішні види карликової держави.

"Шалено щаслива і вдячна Всесвіту за можливість стати частиною прекрасного, побувати в місці, куди щорічно з'їжджаються знаменитості, де проходить "Формула-1" і все просякнуте атмосферою веселощів і казино", - додала Ульянова.

Відзначимо, що свого часу стосунки Даші з "холостяком" Михайлюком не склалися, а нещодавно дівчина заявила, що сама готова стати «холостячкою» в новому сезоні популярного шоу.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова націлилася на" Холостячку", як вона сьогодні виглядає.

Як повідомляла Politeka, Ульянова з "Холостяка", ставши ведучою і заговоривши українською, здивувала визнанням.

Також Politeka писала, що на переможницю" Холостяка " Ульянову обрушилася низка неприємностей.