Як передає Politeka.net, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника. Вони є прикладом пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом більше ніж 10 років, і у них вже троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр.

Так, цього разу дружина Решетника опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Христина Решетник позує в новорічній атмосфері з усією родиною - своїм чоловіком Григорієм Решетником і синами: Олександром, Дмитром та Іваном.

"Ось, як хлопці реагують на сніг. Хто ваш фаворит?", — запитала Христина Решетник.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Такі хороші", "Санька", "Красиві", "Класнюча сімейка Решетник", "Листівка на Різдво", "Красиві фото", "Ви супер"," Ваша сім'я як гарний букет квітів", "Всі такі красиві", "Всі дітки прекрасні", "Ви супер класна і красива сім'я".

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