Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.

Так, на этот раз жена Решетника опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Решетник позирует в новогодней атмосфере со всей семьей - своим мужем Григорием Решетником и сыновьями: Александром, Дмитрием и Иваном.

"Вот, как парни реагируют на снег. Кто ваш фаворит?", — спросила Кристина Решетник.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Такие хорошие", "Санька", "Красивые", "Класснючая семейка Решетник", "Открытка на Рождество", "Красивые фото", "Вы супер", "Ваша семья как красивый букет цветов", "Все такие красивые", "Все детки прекрасные", "Вы супер классная и красивая семья".

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