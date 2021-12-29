Як передає Politeka.net у сторіс свого Instagram Іванна Онуфрійчук публікує різні кадри, якими дивує мережа. Після шлюбу вона почала часто хвалитися моментами з відпустки, адже тепер нерідко відпочиває з чоловіком-бізнесменом на курортах.
Цього разу Іванна вирішила показати, як спочатку зустрічає день на пляжі і розслабляється на лежаках, поки її чоловік працює.
"На Чілі" - пише телеведуча і показує, наскільки добре їй проводити час у відпустці таким чином. Також, за словами Онуфрійчук , вона вирішила знову займатися разом з чоловіком і тепер вони навіть ходять на зарядку.
Хоча зараз знову займатися важко, так як у неї був рік перерви, вона хоче повернути свою форму.
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Також в сторіс свого Instagram Іванна Онуфрійчук поділилася подробицями відпочинку на Мальдівах зі своїм чоловіком Алмазом. Обранець української телеведучої-непублічна особистість. Відомо, що компанії бізнесмена казахського походження знаходяться в Швейцарії.
Іванна Онуфрійчук не просто так вибрали для відпочинку саме Мальдіви. Справа в тому, що це особливе для них місце. Там вони провели першу романтичну подорож і там виникли їхні серйозні стосунки.
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