Відома українська модель, ведуча нового сезону "Танці з зірками" після скандальних заяв про її кар'єру, не стала піддаватися негативу і вирішила показувати тільки моменти з чоловіком у відпустці.

Як передає Politeka.net у сторіс свого Instagram Іванна Онуфрійчук публікує різні кадри, якими дивує мережа. Після шлюбу вона почала часто хвалитися моментами з відпустки, адже тепер нерідко відпочиває з чоловіком-бізнесменом на курортах.

Цього разу Іванна вирішила показати, як спочатку зустрічає день на пляжі і розслабляється на лежаках, поки її чоловік працює.

"На Чілі" - пише телеведуча і показує, наскільки добре їй проводити час у відпустці таким чином. Також, за словами Онуфрійчук , вона вирішила знову займатися разом з чоловіком і тепер вони навіть ходять на зарядку.

Хоча зараз знову займатися важко, так як у неї був рік перерви, вона хоче повернути свою форму.

Також в сторіс свого Instagram Іванна Онуфрійчук поділилася подробицями відпочинку на Мальдівах зі своїм чоловіком Алмазом. Обранець української телеведучої-непублічна особистість. Відомо, що компанії бізнесмена казахського походження знаходяться в Швейцарії.

Іванна Онуфрійчук не просто так вибрали для відпочинку саме Мальдіви. Справа в тому, що це особливе для них місце. Там вони провели першу романтичну подорож і там виникли їхні серйозні стосунки.

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