Гуморист і творець "Дизель шоу" Єгор Крутоголов показав ніжний знімок з дружиною і зворушливо його підписав.

Як пише Politeka.net, Єгор Крутоголов є успішним вітчизняним артистом і одним з творців проекту"Дизель шоу". Зірка одружений на Катерині, з якою виховує двох синів - Льва і Максима. Не забуває Єгор і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Крутоголов стояв і дивився кудись, поки його обіймала Катерина. Цей момент сімейного єднання і був відображений на кадрі.

"Кохана дружина - це не та, яка з усіх найулюбленіша, а та, яка одна єдина-кохана!", - було написано під фото.

Частина фанатів з гумором поставилися до публікації і почали коментувати:

"Катя віддай Єгору телефон", " віддайте Єгору телефон!", "З наступаючим Вас! Здоров'я, удачі! Ви такі красиві", "Ага, бігом ми сказали".

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