Фіналіст "Холостячки" після проекту не раз бачився з нею, почав спілкуватися з іншими учасниками і навіть став популярним в мережі, тому чоловіка часто завалюють питаннями про те, чи планує він одружитися в майбутньому і які у нього плани.

Бізнесмен Максим Тарапата, який раніше опинився в трійці на шоу" Холостячка-2", і став досить близьким знайомим для Злати Огневич, нерідко розповідає про себе в Instagram. Після проекту чоловік підтримує дружнє спілкування з іншими екс-учасниками, а також з самою співачкою.

Більш того, раніше в мережі обговорювали те, що Максим часто бачився зі Златою, відвідував різні заходи і зблизився з нею після того, як переможець шоу «Холостячка» Андрій Задворний її кинув без пояснень причин.

Тепер у чоловіка часто запитують про відносини, про те, чи хотів би він зараз бути в шлюбі або ж коли планує. Одне з питань здалося йому дуже цікавим.

"За відчуттями, протягом двох років, здається, все вийде. Відносини ж не про час, вони про взаємність, про почуття. Але здається в цей період все може бути, все вийде " - висловився Тарапата про плани на майбутнє і шлюб.

Як відомо, Максим Тарапа є успішним українським бізнесменом, який приводить Медичне обладнання з Китаю, як і продукти харчування. У новому сезоні "Холостячка" Огневич не залишилася разом з Тарапатою, а також не залишилася з переможцем шоу Задворним, той кинув її без пояснень причин і після різко висловлювався в Instagram.

Нещодавно Огневич відвідала фінал шоу»Україна має талант". Компанію артистці в залі для глядачів склали учасники Холостячки-Фіналіст Дмитро Шевченко і Максим Тарапата.

"Яка крута компанія. Дівчатка, не заздріть», — підписала кадри зірка.

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