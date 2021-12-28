Як пише Politeka.net, Олександра Яремчук є популярною вітчизняною моделлю і переможницею на проекті "Міс Україна 2021". Зірка активно веде сторінку в Instagram, де вже десятки тисяч фанатів стежать за красунею. Там Олександра ділиться з фоловерами багатьом цікавим.
На новому фото модель була в синьо-білій сукні, яка ідеально підкреслювала фігуру зірки. Олександра стояла біля вікна, демонструючи розкішний образ.
"Новий Рік 2022 потрібно зустрічати в правильному кольорі, рік повинен бути стриманим і благородним. Синій колір Ідеально підходить для святкування. А ви вже вирішили, в чому будете зустрічати Новий Рік?",- написала Олександра під фотографією.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Найкрасивіша і ніжна.. З наступаючим Новим роком. Бажаємо успіхів", "Прекрасна", "Вау".
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