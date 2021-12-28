Модель Александра Яремчук, которая стала "Мисс Украина 2021", показала стильный образ и рассказала о 2022.

Как пишет Politeka.net, Александра Яремчук является популярной отечественной моделью и победительницей на проекте "Мисс Украина 2021". Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где уже десятки тысяч фанатов следят за красоткой. Там Александра делится с фолловерами многим интересным.

На новом фото модель была в сине-белом платье, которое идеально подчеркивало фигуру звезды. Александра стояла у окна, демонстрируя роскошный образ.

"Новый год 2022 нужно встречать в правильном цвете, год должен быть сдержанным и благородным. Синий цвет идеально подходит для празднования. А вы уже решили, в чем будете встречать Новый год?", - написала Александра под фотографией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Самая красивая и нежная.. С наступающим Новым годом. Желаем успехов", "Прекрасная", "Вау".

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