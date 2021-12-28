Как пишет Politeka.net, Александра Яремчук является популярной отечественной моделью и победительницей на проекте "Мисс Украина 2021". Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где уже десятки тысяч фанатов следят за красоткой. Там Александра делится с фолловерами многим интересным.
На новом фото модель была в сине-белом платье, которое идеально подчеркивало фигуру звезды. Александра стояла у окна, демонстрируя роскошный образ.
"Новый год 2022 нужно встречать в правильном цвете, год должен быть сдержанным и благородным. Синий цвет идеально подходит для празднования. А вы уже решили, в чем будете встречать Новый год?", - написала Александра под фотографией.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Олег Винник высказал, что думает о победе Melovin'a на шоу "Маска": "Лично я был..."
Ведущий Слава Демин засветил цены и что сейчас творится в Буковеле: "Кто-то уже докатался..."
Всплыли жуткие подробности трагедии с украинским главврачом: «Был еще жив»
Победительница "Холостяка" Анна Богдан с малышкой на руках показала свою новую любовь: "Моя..."
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Самая красивая и нежная.. С наступающим Новым годом. Желаем успехов", "Прекрасная", "Вау".
Напомним, украинка Яремчук выплеснула эмоции после отмены "Мисс мира" за 6 часов до начала
А еще Politeka сообщала, что «Мисс Украина 2021» Яремчук покорила видом в платье с разрезом до бедра
Также Politeka писала, что "Мисс Украина 2021" Яремчук в ярком мини-платье показала роскошную фигуру в Пуэрто Рико