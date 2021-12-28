Як пише Politeka.net, українська співачка, яка вже давно живе в Росії, поділилася у своєму Instagram новим постом напередодні свята.
В ньому Лорак вирішила поміркувати на тему підбору образу для Нового року.
"Ви вже вибрали, в чому будете зустрічати Новий Рік? Чи важливий вибір одягу до святкування?",- поцікавилася співачка у своїх шанувальників.
На новому знімку сама Ані позувала у вельми ефектному вбранні. На ній було коротке чорне плаття з рукавами і асиметричною блискучою драпіруванням. Один з рукавів вбрання був щедро прикрашений пір'ям.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Горбунов натякнув на майбутнє поповнення і показав фото з Осадчою: «По очах уже видно, що...»
Новий сезон "Голосу країни", українці збунтувалися проти одного з тренерів: "Сильно багато понтів"
"Ікона не допомогла": трагічно обірвалося життя 14-річного українця на дорозі під Києвом
Переможниця "Холостяка" Анна Богдан з малятком на руках показала свою нову любов: "Моя..."
Шанувальник Лорак тут же відреагували на її пост.
"Дуже красиве фото! Кароліночка! На Вашій шикарній фігурі будь-який образ буде виглядати чудово!", "Шикарний образ", "Наряд забій", "Вау, наш Ангел. Розкішна дівчина", "нереальний образ чекаємо ще кадрів з цієї фотосесії", "Кароліна, яка ж ви шикарна", - пишуть люди.
Нагадаємо, Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками.
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак показала, як проводить час з 10-річною дочкою перед Новим роком.
Також Politeka писала, що Ані Лорак напередодні нового року підняла настрій одним фото.