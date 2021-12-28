Ані Лорак в асиметричному вбранні з пір'ям задумалася про підбір одягу для святкування Нового року, звернувшись до своїх шанувальників за думками.

Як пише Politeka.net, українська співачка, яка вже давно живе в Росії, поділилася у своєму Instagram новим постом напередодні свята.

В ньому Лорак вирішила поміркувати на тему підбору образу для Нового року.

"Ви вже вибрали, в чому будете зустрічати Новий Рік? Чи важливий вибір одягу до святкування?",- поцікавилася співачка у своїх шанувальників.

На новому знімку сама Ані позувала у вельми ефектному вбранні. На ній було коротке чорне плаття з рукавами і асиметричною блискучою драпіруванням. Один з рукавів вбрання був щедро прикрашений пір'ям.

Шанувальник Лорак тут же відреагували на її пост.

"Дуже красиве фото! Кароліночка! На Вашій шикарній фігурі будь-який образ буде виглядати чудово!", "Шикарний образ", "Наряд забій", "Вау, наш Ангел. Розкішна дівчина", "нереальний образ чекаємо ще кадрів з цієї фотосесії", "Кароліна, яка ж ви шикарна", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак показала, як проводить час з 10-річною дочкою перед Новим роком.

Також Politeka писала, що Ані Лорак напередодні нового року підняла настрій одним фото.