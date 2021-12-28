Співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, а також Маша Єфросиніна, Катерина Кухар та інші зірки показали, як утеплилися до зими.

Співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, а також Маша Єфросиніна, Катерина Кухар та інші зірки показали, як утеплилися до зими.

Як пише Politeka.net, з'явилися зимові образи українських зірок. На одному з акаунтів в Instagram були опубліковані відповідні фотографії.

На першому фото була Маша Єфросиніна в незвичайному леопардовому вбранні. На ще одному кадрі вже була Дорофєєва в джинсах і куртці. А ось Українська топ-модель Наталія Гоцій вибрала для себе довгу рожеву куртку. Катя Кухар вибрала темну куртку для відпочинку у Вашингтоні, США. Також на фото були образи дружина Олександра Зінченка влади Седан і переможниці "Танців з зірками" Санти Дімопулос.

Але найбільше здивував Володимир Дантес. Він били в одних шортиках і з шарфом, сидячи на снігу у себе у дворі. В руках Дантес тримав келих з алкогольним напоєм, а поруч стояли фрукти. Фото вийшло досить кумедним.

"Пора утеплитися: ідеї для зимових луків від Маші Єфросиніної, DOROFEEVA, Наталії Гоцій та інших

А також експериментальний образ Володимира Дантеса", - написано було під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Голосую за Дантеса", "Дорофєєва"

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