Як пише Politeka.net, Даша Квіткова є популярною вітчизняною блогеркою і переможницею шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. У пари в цьому році народився син Леон, якого тепер можна часто побачити серед фото батьків. Не забуває Даша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Даша лежала на підлозі разом з сином. Квіткова посміхалася, а син здивовано дивився в камеру.
"Спокійний сон малюка-найкраща нагорода для мами.
З появою дитини фантазія включається на максимум, для міцного сну починаєш придумувати цілі ритуали. Якщо Лев швидко засинає-це ще не означає, що ніч пройде без інцидентів.
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Нічні підгузники-це моє порятунок, чесно. Я не переживаю, що трапиться водоспад і мені доведеться будити котена", - написала Даша.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Які ви милі", "Котики", "солоденькі", "ці ніжки лева", "як же приємно на вас дивитися".
Нагададаємо, "Холостяк" Добринін з дружиною вирішили трохи відпочити від батьківських обов'язків
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