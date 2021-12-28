Блогерка Даша Квіткова, яка перемогла на шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, здалася з сином і розповіла про свою кращу нагороду.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова є популярною вітчизняною блогеркою і переможницею шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. У пари в цьому році народився син Леон, якого тепер можна часто побачити серед фото батьків. Не забуває Даша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Даша лежала на підлозі разом з сином. Квіткова посміхалася, а син здивовано дивився в камеру.

"Спокійний сон малюка-найкраща нагорода для мами.

З появою дитини фантазія включається на максимум, для міцного сну починаєш придумувати цілі ритуали. Якщо Лев швидко засинає-це ще не означає, що ніч пройде без інцидентів.

Нічні підгузники-це моє порятунок, чесно. Я не переживаю, що трапиться водоспад і мені доведеться будити котена", - написала Даша.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Які ви милі", "Котики", "солоденькі", "ці ніжки лева", "як же приємно на вас дивитися".

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