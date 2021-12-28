Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова является популярной отечественной блогеркой и победительницей шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. У пары в этом году родился сын Леон, которого теперь можно часто увидеть среди фото родителей. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Даша лежала на полу вместе с сыном. Квиткова улыбалась, а сын удивленно смотрел в камеру.
"Спокойный сон малыша — лучшая награда для мамы.
С появлением ребёнка фантазия включается на максимум, для крепкого сна начинаешь придумывать целые ритуалы. Если Лев быстро засыпает — это ещё не значит, что ночь пройдет без инцидентов.
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Ночные подгузники — это мое спасение, честно. Я не переживаю, что случится водопад и мне придется будить котена", - написала Даша.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какие вы милые", "Котики", "Сладенькие", "Эти ножки Льва", "Как же приятно на вас смотреть".
Напомним, "Холостяк" Добрынин с женой решили немного отдохнуть от родительских обязанностей
Также Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина заставила завидовать своим дорогущим подаркам "от Николая"
А еще Politeka писала, что Квиткова рассказала, как вышла из зоны комфорта и посмотрела на Никиту Добрынина по-другому