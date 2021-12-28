Блогерка Даша Квиткова, которая победила на шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, показалась с сыном и рассказала о своей лучшей награде.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова является популярной отечественной блогеркой и победительницей шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. У пары в этом году родился сын Леон, которого теперь можно часто увидеть среди фото родителей. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Даша лежала на полу вместе с сыном. Квиткова улыбалась, а сын удивленно смотрел в камеру.

"Спокойный сон малыша — лучшая награда для мамы.

С появлением ребёнка фантазия включается на максимум, для крепкого сна начинаешь придумывать целые ритуалы. Если Лев быстро засыпает — это ещё не значит, что ночь пройдет без инцидентов.

Ночные подгузники — это мое спасение, честно. Я не переживаю, что случится водопад и мне придется будить котена", - написала Даша.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие вы милые", "Котики", "Сладенькие", "Эти ножки Льва", "Как же приятно на вас смотреть".

Напомним, "Холостяк" Добрынин с женой решили немного отдохнуть от родительских обязанностей

Также Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина заставила завидовать своим дорогущим подаркам "от Николая"

А еще Politeka писала, что Квиткова рассказала, как вышла из зоны комфорта и посмотрела на Никиту Добрынина по-другому



