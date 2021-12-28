Відомий хореограф, шоумен, суддя «Танців з зірками» Влад Яма є зразковим сім'янином – його Instagram наповнений фотографіями з дружиною і сином.

Як пише Politeka.net, в Instagram у дружини Влада Ями Лілії з'явилися нові фотографії з новорічної зйомки. На фото засвітилося сімейство в повному складі - Влад з Лілією, сином Леоном і собакою. Як відомо, парочка тільки недавно зважилася завести домашнього вихованця.

"У передчутті новорічного дива...Наша сімейка майже готова зустрічати Новий Рік. Генеральне прибирання зроблено. Нові цілі записали на папірці, сховали в новорічну іграшку і повісили на ялинку (наша нова традиція з минулого року). Подарунки всім майже укомплектовані. А які у вас традиції напередодні Нового року?",- підписала фото Лілія.

У коментарях зоряному сімейству залишили масу приємних слів і поздоровлень.

"Тепер вас четверо? Ви такі милі", "З наступаючим Новим роком!", "З наступаючим вас, яка ви красива сім'я", "Які атмосферні фото", "Ви просто супер", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Влад Яма в плавках показав сімейні розваги:"Ща наздожену".

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