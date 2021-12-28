Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі продемонструвала свій погляд, що зачаровує і від якого ніхто не може встояти.

46-річна Анджеліна Джолі вважається еталоном краси, передає Politeka.net. У світі маса жінок, які намагаються наблизитися до ідеалу, показуючи фото зірки в кабінетах косметологів, пластичних хірургів і навіть дантистів.

У мережі раз у раз створюють сторінки, присвячені актрисі. Так, в одному з таких акаунтів опублікували відео, в якому показали уривки того, як Анджеліна Джолі грала в дивилку з акторами Marvel. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Здається, від пильного погляду зірки ніхто не встоїть.

За годину публікація зібрала понад 5000 переглядів і багато коментарів.

"Прекрасний образ, милашка, удачі!!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Мила, чарівна і гарна, чорт візьми, в тобі мільйон краси і доброти", " Мені подобається посміхатися тобі 💙❤️💜💐🙏😍", "Прекрасна Анджеліна. ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, у акторів погано вийшло грати в дивилку з Анджеліною Джолі, а деякі і зовсім не захотіли брати участь в цьому, свідомо знаючи, що програють.

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