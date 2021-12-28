46-річна Анджеліна Джолі вважається еталоном краси, передає Politeka.net. У світі маса жінок, які намагаються наблизитися до ідеалу, показуючи фото зірки в кабінетах косметологів, пластичних хірургів і навіть дантистів.
У мережі раз у раз створюють сторінки, присвячені актрисі. Так, в одному з таких акаунтів опублікували відео, в якому показали уривки того, як Анджеліна Джолі грала в дивилку з акторами Marvel. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Здається, від пильного погляду зірки ніхто не встоїть.
За годину публікація зібрала понад 5000 переглядів і багато коментарів.
"Прекрасний образ, милашка, удачі!!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Мила, чарівна і гарна, чорт візьми, в тобі мільйон краси і доброти", " Мені подобається посміхатися тобі 💙❤️💜💐🙏😍", "Прекрасна Анджеліна. ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Захоплення банку із загрозою вибуху: вулиці оточені поліцією, озвучені вимоги
Репяхова після бурхливої сварки з Віктором Павликом купила подарунок його 81-річній мамі: "Подивіться..."
Реакція Винника, Каменських і Dzidzio на переможця шоу "Маска" потрапила на відео: "Їх заклинило"
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Зазначимо, у акторів погано вийшло грати в дивилку з Анджеліною Джолі, а деякі і зовсім не захотіли брати участь в цьому, свідомо знаючи, що програють.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі похвалилася зовнішністю, яка стала еталоном для мільйонів
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі раніше була блондинкою, в Мережі спливли несподівані фото
Також Politeka писала, що Анджеліні Джолі вдосконалили зовнішність, прибравши всі недоліки