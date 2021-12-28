Українська спортсменка, олімпійська чемпіонка, фіналістка "Танців з зірками" Ольга Харлан повідомила про раптову втрату, з якою зіткнулася її сім'я.

Як пише Politeka.net, сама Ольга Харлан зараз знаходиться в США зі своїм нареченим. У цей момент вдома помер її пес.

"Сьогодні вранці не стало Верошки... У це не хочеться вірити, але така реальність. А реальність часом дуже жорстока... він був з нами 10 років, і всі ці роки, він був найдобрішою, найрозумнішою і найсмішнішою собакою. Як каже моя мама: "Він як людина в собачому образі". Він все розумів... Верошка був хорошим другом і членом нашої сім'ї. Прощай, мій пухнастий білий ведмідь", - підписала фото зірка спорту.

У коментарях їй залишили масу слів підтримки.

"Шкода песика", "Співчуваю", "Член сім'ї. Співчуваю", "Мої співчуття, зустрічав його з вашою мамою на прогулянках зі своїм собакеном. Він завжди був радий пограти з моїм", "Тримайтеся", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ольга Харлан зізналася, що пережила великі труднощі: «це моя історія».

Раніше Politeka писала, що Харлан в домашній піжамі показала справжнє щастя з нареченим-іноземцем.

А ще Politeka повідомляла, що Ольга Харлан показала, куди поїхала після "танців з зірками": "Перший раз насолоджувалися...".