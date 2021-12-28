Як пише Politeka.net, дружина Жені Кота Наталія Татаринцева теж танцівниця, тому в парі вони часто ставлять хореографічні постановки. У фіналі "Україна має талант" вони вразили глядачів зворушливим номером.
В Instagram Женя Кот поділився яскравими кадрами зі зйомок.
"Ось ще трохи спогадів з нашого виступу з @tatarintseva.kot на фіналі @ukrainegottalent", - підписав фото Женя Кот.
У коментарях шанувальники залишили масу захоплених слів зірковій парі.
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"Ви дуже красива пара", "Це неймовірно гарний виступ. Ви просто дихаєте один одним, відчуваєте один одного. На ваш танець можна дивитися і дивитися", "Ви були сама ніжність. Дуже гарний номер. Зберігайте ваші почуття і любов!", "Але ж до мурашок, коли поруч чоловік любить, Котик чому ти такий один?",- пишуть користувачі Мережі.
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