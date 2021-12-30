Відома співачка Оля Полякова розповіла про свою роль у фільмі "Зірки за обміном" і зізналася, що було найскладніше.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Оля Полякова, яка зіграла головну роль у новорічному мюзиклі "Нова Снігова королева", в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла про іншу свою роль. Зокрема, мова йде про роль співачки у фільмі Дзідзьо "зірки з обміну".

За сюжетом стрічки, Оля і її партнер Дзідзьо ніби обмінюються тілами. Так що артистці довелося по суті зіграти роль чоловіка, і це було непросто, як зізналася вона.

"Я ж не зовсім Дзідзьо грала, у нього була трохи інша роль. Він був брудний волохатий рокер. Це був такий, знаєш, мікс між Святославом Вакарчуком і Олегом Винником, і ще трохи Олега Кензова", - поділилася враженнями від ролі Полякова.

Зірка також розповіла про труднощі, з якими зіткнулася, граючи в цьому фільмі. Так, за словами Олі, найскладніше для неї це було зберігати стриманість і не проявляти зайву емоційність.

"Головною пасткою було для Олі Полякової, бути стриманою. Але я впоралася", - підсумувала співачка.

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