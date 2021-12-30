Известная певица Оля Полякова рассказала о своей роли в фильме "Звезды по обмену" и призналась, что было самое сложное.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Оля Полякова, которая сыграла главную роль в новогоднем мюзикле "Новая Снежная королева", в интервью Кате Осадчей рассказала о другой своей роли. В частности, речь идет о роли певицы в фильме Дзидзьо "Звезды по обмену".

По сюжету ленты, Оля и ее партнер Дзидзьо как будто обмениваются телами. Так что артистке пришлось по сути сыграть роль мужчины, и это было непросто, как призналась она.

"Я же не совсем Дзидзьо играла, у него была чуть другая роль. Он был грязный волосатый рокер. Это был такой, знаешь, микс между Святославом Вакарчуком и Олегом Винником, и еще немного Олега Кензова", - поделилась впечатлениями от роли Полякова.

Звезда также рассказала о трудностях, с которыми столкнулась, играя в этом фильме. Так, по словам Оли, самое сложное для нее это было сохранять сдержанность и не проявлять излишнюю эмоциональность.

"Главной ловушкой было для Оли Поляковой, быть сдержанной. Но я справилась", - подытожила певица.

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