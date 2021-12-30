Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Оля Полякова, которая сыграла главную роль в новогоднем мюзикле "Новая Снежная королева", в интервью Кате Осадчей рассказала о другой своей роли. В частности, речь идет о роли певицы в фильме Дзидзьо "Звезды по обмену".
По сюжету ленты, Оля и ее партнер Дзидзьо как будто обмениваются телами. Так что артистке пришлось по сути сыграть роль мужчины, и это было непросто, как призналась она.
"Я же не совсем Дзидзьо играла, у него была чуть другая роль. Он был грязный волосатый рокер. Это был такой, знаешь, микс между Святославом Вакарчуком и Олегом Винником, и еще немного Олега Кензова", - поделилась впечатлениями от роли Полякова.
Звезда также рассказала о трудностях, с которыми столкнулась, играя в этом фильме. Так, по словам Оли, самое сложное для нее это было сохранять сдержанность и не проявлять излишнюю эмоциональность.
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"Главной ловушкой было для Оли Поляковой, быть сдержанной. Но я справилась", - подытожила певица.
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Также Politeka писала, что Полякова после первого эфира "Голосу країни" высказалась о своих впечатлениях: "Здесь нельзя просто…".