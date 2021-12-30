Володимир Остапчук є популярним ведучим, про який багато хто почав говорити після його скандального розлучення з дружиною і другого шлюбу з новою обраницею. На шоу "Маска" приміряв різні образи: від чоловічих до жіночих персонажів, чим не раз викликав подив, передає Politeka.net.
Так, цього разу Остапчук вирішив розповісти про своє життя в Канаді. Відомо, що до великої популярності в Україні він з першою дружиною вирішив переїхати туди і мав намір остаточно там влаштуватися. Однак через нові проекти в країні чоловік повернувся.
"Давно з вами не базікали про Канаду. Я там майже 2 роки не був, але все ж. Жили там більше двох років. Вирішили їхати, бо на той час у мене не було ні Євробачення, ні великих шоу. Я подумав-ну не вдається бути серед лідерів, немає біди.
В англомовних країнах швидко адаптуюся, тому вирішили-чому б не спробувати. Подали на еміграцію, швидко отримали дозвіл», - висловився чоловік.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Шоптенко засвітила свій будинок по сусідству з Монатіком і Дорофєєвою: "Обіцяю, це..."
Тисячу за вакцинацію припиняють виплачувати в 2021-му році: "Тим, хто подасть заявку після 29 грудня..."
Максим Чмерковський, покинувши Україну, показав, що зробив зі своєю зовнішністю: "До і після"
Кошовий, Ткач та інші влаштували переполох у нічному клубі: дружина продюсера "Квартал 95" все зняла
Раньше Володимир Остапчук вирішив ще більше здивувати і приміряти образ сніжинки, як на новорічних дитячих ранках.
"Який рік, така і сніжинка 😂", - написав телеведучий.
Деяким користувачам мережі вдалося підняти настрій таким фото, і були ті, які не забули згадати про пандемію коронавірусу.
Раніше Politeka писала, що Остапчук після скандалу з "голодною тусою" побалував себе чорною ікрою
Нагадаємо, що ведучий Володимир Остапчук закотив бенкет після гранд-фіналу "Маски"
A ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука хвалилася подарованою машиною за 1,4 млн. гривень