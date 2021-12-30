Телеведучий Володимир Остапчук рідко говорить про особисте після скандального розлучення в минулому, проте любить згадувати про періоди, коли він круто змінював своє майбутнє і місце проживання.

Володимир Остапчук є популярним ведучим, про який багато хто почав говорити після його скандального розлучення з дружиною і другого шлюбу з новою обраницею. На шоу "Маска" приміряв різні образи: від чоловічих до жіночих персонажів, чим не раз викликав подив, передає Politeka.net.

Так, цього разу Остапчук вирішив розповісти про своє життя в Канаді. Відомо, що до великої популярності в Україні він з першою дружиною вирішив переїхати туди і мав намір остаточно там влаштуватися. Однак через нові проекти в країні чоловік повернувся.

"Давно з вами не базікали про Канаду. Я там майже 2 роки не був, але все ж. Жили там більше двох років. Вирішили їхати, бо на той час у мене не було ні Євробачення, ні великих шоу. Я подумав-ну не вдається бути серед лідерів, немає біди.

В англомовних країнах швидко адаптуюся, тому вирішили-чому б не спробувати. Подали на еміграцію, швидко отримали дозвіл», - висловився чоловік.

Раньше Володимир Остапчук вирішив ще більше здивувати і приміряти образ сніжинки, як на новорічних дитячих ранках.

"Який рік, така і сніжинка 😂", - написав телеведучий.

Деяким користувачам мережі вдалося підняти настрій таким фото, і були ті, які не забули згадати про пандемію коронавірусу.

Раніше Politeka писала, що Остапчук після скандалу з "голодною тусою" побалував себе чорною ікрою

Нагадаємо, що ведучий Володимир Остапчук закотив бенкет після гранд-фіналу "Маски"

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