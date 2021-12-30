Як передає Politeka.net, Віталій Козловський є відомим українським співаком. Він прославився ще в 2003-му році, коли переміг на телепроєкті "Шанс". Весь цей час співак веде сольну кар'єру. В кінці літа Козловський пережив велику трагедію, артист втратив свого батька.
Так, цього разу артист опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Віталій Козловський знайшов у себе в машині предмет жіночої білизни, і запитав, звідки воно взялося.
"У мене в машині з'явилася дуже цікава річ. Ваші версії, як вона тут з'явилася?",- запитав Віталій Козловський.
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Шанувальники написали безліч варіантів: "Зйомки кліпу", "На щастя підкинули", "Цибульська забула?", "З програми "Підкати".
І останній варіант виявився вірним, гумористка "Ліги Сміху" на програмі "Підкати" влаштувала такий сюрприз артисту.
"Таємниця червоних трусів в моїй машині розкрита", - розповів Віталій Козловський.
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