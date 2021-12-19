Оля Цибульская и Михаил Хома (Дзидзьо) крестили ребенка общей знакомой, и с тех пор они - кумовья. Хотя паре артистов также приписывают роман.
У артистки есть муж, лицо которого она скрывает, а также сын, которого часто сравнивают с Дзидзьо. Однако Оля Цибульская может только сыронизировать на эту тему.
Звезда активно ведет свой Инстаграм. В одном из последних постов красотка заговорила о "плохих девочках".
"В ночь на Святого Николая все плохие девочки надевают принцесячие платья, чтобы показаться хорошими ✨🐈⬛", - написала певица и предложила выбрать лучшее фото.
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Пост быстро собрал более 7000 лайков много комментариев:
"Все", "Вау золушка 😍 все фото очаровательны ❤️ вы в душе очень хороший и теплый человек, сценический образ то хорошо, но я уверена что ваша внутренняя девочка сама такая в таком красивом платье и чувствует себя принцессой 😍❤", "Невероятная красавица крутая брюнетка ❤️ 🙌 🔥", "А душа то душа какая👏", "Оля😍😍😍какая Вы волшебная в этом платье 😍👍👍👍".
Напомним, Цибульская ответила на острый вопрос об отношениях с Михаилом Хомой
А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская показала, как дуреет с Козловским на съемках
Также Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская в одном полотенце показала, как выглядит после концерта