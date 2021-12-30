Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Як відомо, 49-річний шеф-кухар народився і виріс в Колумбії, з часом він влаштувався в Україні. Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту "МастерШеф".

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ектор Хіменес-Браво розповів про те, що його мама - Археніс Браво хоче виїхати назад в Колумбію. Варто нагадати, що мама шеф-кухаря приїхала до сина на три місяці. Однак, через холоди, що настали, хоче додому.

"Сьогодні мама сказала, О боже мій, як холодно тут. Я думаю, що через температуру, яка тут, вона дуже хоче в Колумбію. Але вона хоче жити в Колумбії, а я хочу жити в Україні тому що я люблю її", - зізнався Ектор Хіменес-Браво.

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