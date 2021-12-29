Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - американський танцюрист з українським корінням, який живе в США з 90-х років. Артист є чемпіоном з латинських танців, був першим " Холостяком "на українському ТБ, а також перемагав на американських"Танцях з зірками". А тепер зірку прийшов судити український проект" Танці з зірками " замість Григорія Чапкіса. Не забуває Макс і про Instagram, де ділиться з фоловерами найцікавішим і незвичайним.
На нових кадрах Чмерковський сидів перед дзеркалом в салоні. Зірка був у спортивному костюмі і шапці. Макс зняв головний убір, демонструючи свою нову стрижку.
На наступному сторіс Макс показав, як виглядав до стрижки.
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"До...",- написав англійською Чмерковський у себе в Instagram.
"Після", - показав результат Макс на наступному сторіс.
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