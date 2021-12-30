Відомий хореограф Дмитро Дікусар зізнався, що у нього нове кохання і він щасливий, проте вирішив приховувати її від усіх.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф і багаторазовий учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар у сюжеті програми "Зірковий шлях" розповів про нове кохання.

Колишній чоловік співачки Ірини Білик і танцівниці Олени Шоптенко Дікусар зізнався, що у нього нова любов і він щасливий в цих відносинах. Однак, артист вирішив не виносити це на публіку і зберегти для себе.

"Зараз я у відносинах. У мене є улюблена жінка. Я щасливий. І я сподіваюся, що все так і залишиться максимально довго, а може все життя. Хочу мати це особистим", - поділився Дікусар.

На запитання ведучої щодо обраниці та чи може це бути учениця танцювальної школи Дмитро Ірина Журавська, хореограф не підтвердив і не спростував ці здогадки.

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