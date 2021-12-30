Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф и многоразовый участник "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар в сюжете программы "Зірковий шлях" рассказал о новой любви.
Бывший муж певицы Ирины Билык и танцовщицы Алены Шоптенко Дикусар признался, что у него новая любовь и он счастлив в этих отношениях. Однако, артист решил не выносить это на публику и сберечь для себя.
"Сейчас я в отношениях. У меня есть любимая женщина. Я счастлив. И я надеюсь, что все так и останется максимально долго, а может всю жизнь. Хочу иметь это личным", - поделился Дикусар.
На вопросы ведущей относительно избранницы и может ли это быть ученица танцевальной школы Дмитрия Ирина Журавская, хореограф не подтвердил и не опроверг эти догадки.
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