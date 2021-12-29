Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк" з Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син - Лев.
Так, цього разу дружина "Холостяка" Добриніна опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Даша Квіткова поскаржилася на важкий період у своєму житті. Останні тижні виявилися для неї дуже стресовими, і це зіграло на її вазі й самопочутті.
"За цей тиждень у мене було дуже багато нервів, стресу і сліз. Все, конкретно, відбилася на моєму самопочутті, вазі, гв і так далі", - зізналася Даша Квіткова.
"Просто це такий місяць. Завжди так у грудні. Тебе, як ніби, нагрібає хвилею вся робота, справи, питання і проблеми перед Новим роком. Все пройде, залишилося кілька днів. Зате в січні нас всіх чекає розвантаження, 30 днів без роботи, рекламних інтеграцій і відміток", - поділилася Даша Квіткова.
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