Победительница девятого сезона проекта "Холостяк" и жена Никиты Добрынина рассказала о трудном для себя периоде, из-за которого ухудшилось её самочувствие.

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын - Лев.

Так, на этот раз жена "Холостяка" Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре Даша Квиткова пожаловалась на тяжелый период в своей жизни. Последние недели оказались для неё очень стрессовыми, и это сыграло на её весе и самочувствии.

"За эту неделю у меня было очень много нервов, стресса и слез. Всё, конкретно, отразилась на моём самочувствии, весе, гв и так далее", — призналась Даша Квиткова.

"Просто это такой месяц. Всегда так в декабре. Тебя, как будто, нагребает волной вся работа, дела, вопросы и проблемы перед новым годом. Всё пройдет, осталось несколько дней. Зато в январе нас всех ждет разгрузка, 30 дней без работы, рекламных интеграций и отметок", — поделилась Даша Квиткова.

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