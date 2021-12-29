Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын - Лев.
Так, на этот раз жена "Холостяка" Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре Даша Квиткова пожаловалась на тяжелый период в своей жизни. Последние недели оказались для неё очень стрессовыми, и это сыграло на её весе и самочувствии.
"За эту неделю у меня было очень много нервов, стресса и слез. Всё, конкретно, отразилась на моём самочувствии, весе, гв и так далее", — призналась Даша Квиткова.
"Просто это такой месяц. Всегда так в декабре. Тебя, как будто, нагребает волной вся работа, дела, вопросы и проблемы перед новым годом. Всё пройдет, осталось несколько дней. Зато в январе нас всех ждет разгрузка, 30 дней без работы, рекламных интеграций и отметок", — поделилась Даша Квиткова.
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