Відомий співак Дзідзьо (Михайло Хома) засвітився в компанії шикарної блондинки На прем'єрі фільму "Зірки за обміном"

Як передає Politeka.net, Дзідзьо (Михайло Хома) є популярним українським артистом. Нещодавно стало відомо, що співак розлучився зі своєю дружиною Ярославою Притулою, яка відома під псевдонімом "Slavia". За словами екс-дружини це сталося через непорозуміння один одного, однак, вони залишилися в хороших відносинах.

Так, цього разу на сторінці телеведучого Володимира Остапчука з'явилися нові Сторіз. На кадрах ведучий зобразив Дзідзьо у компанії розкішної блондинки На прем'єрному показі фільму "Зірки за обміном". Цією блондинкою поруч з артистом виявилася його колега по шоу "Маска" Ольга Полякова.

"Мені сподобалося, добре і новорічне кіно", - наголосив Володимир Остапчук.

Також, на кадрах видно, як Ольга Полякова і Дзідзьо обіймаються і тримають в руках по келиху шампанського.

Нагадаємо, Дзідзьо та Ольга Полякова були суддями шоу "Маска" разом з Настею Каменських, Олегом Винником і Андрієм Данилком.

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