Переможець шоу "Майстер Шеф" Богдан Шинкарьов розповів, як змінилося його життя після шоу і чи збирається він відкривати свій ресторан.

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сайт СТБ, переможець останнього сезону шоу "Майстер Шеф" Богдан Шинкарьов розповів, що після тріумфу на проекті мріє власний ресторан, проте поки його основним заробітком залишається покер. А поки хлопець відпочиває і набирається сил.

За словами хлопця, кулінарія поки не приносить йому доходу, а гра в покер залишається єдиним джерелом заробітку. Богдан мріє відкрити свій ресторан, але водночас розуміє, як це дорого, і що однієї смачної їжі недостатньо.

"Я абсолютно адекватна людина і розумію, що це дуже великі гроші. Плюс, в умовах коронавірусу потрібно розуміти, що це дуже ризикована затія", - говорить Шинкарьов. Поки він виношує ідею організувати доставку своєї їжі.

Гру в покер переможець "Майстер Шеф" називає своєю основною роботою, але і кулінарію кидати не збирається. "Мені потрібно годувати сім'ю, платити за рахунками, а кулінарія поки не приносить мені ніяких заробітків", - нарікає Богдан. І все ж збирається плавно перейти від покеру повністю в кулінарію і заробляти цим собі на життя.

Нагадаємо, Хіменес-Браво засумнівався в переможця "Майстер Шеф 11": "Помилилися!".

Як повідомляла Politeka, Суперфіналістка "Майстер Шеф" спровокувала бунт в мережі: "Останній сезон, який дивимося".

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф", улюблениця глядачів вилетіла за крок до суперфіналу: "Дуже несправедливо".