Победитель шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарев рассказал, как изменилась его жизнь после шоу и собирается ли он открывать свой ресторан.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сайт СТБ, победитель последнего сезона шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарев рассказал, что после триумфа на проекте мечтает собственном ресторане, однако пока его основным заработком остается покер. А пока парень отдыхает и набирается сил.

По словам парня, кулинария пока не приносит ему дохода, а игра в покер остается единственным источником заработка. Богдан мечтает открыть свой ресторан, но в то же время понимает, как это дорого, и что одной вкусной еды недостаточно.

"Я абсолютно адекватный человек и понимаю, что это очень большие деньги", - говорит Шинкарев. Пока он вынашивает идею организовать доставку своей пищи.

Игру в покер победитель "Мастер Шеф" называет своей основной работой, но и кулинарию бросать не собирается. "Мне нужно кормить семью, платить по счетам, а кулинария пока не приносит мне никаких заработков", - сетует Богдан. И все же собирается плавно перейти от покера полностью в кулинарию и зарабатывать этим себе на жизнь.

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