Так, победителем 11-го сезона "МастерШеф" стал Богдан Шинкарев - профессиональный игрок в покер, который увлекся кулинарией, потому что ему не нравится, как готовят другие. Хименес-Браво опубликовал серию ярких фото с финала у себя в Инстаграм, обратившись к зрителям:

"🔥 Смотрели финал МастерШеф? Как вам победитель? Мы сделали правильный выбор? Напишите, что думаете 👇".

Пользователи кинулись комментировать. Стоит отметить, многие болели за другого участника Владислава Якимца:

"Урааа!! Как хорошо, что не Светка!!!"; "Мы против! ))) Болели за Влада!🔥"; "Урррррррра! Так хотела, чтобы именно Богдан выиграл!!!"; "В этом сезоне, как по мне, не было таких сильных кулинаров, как в прошлых сезонах"; "Больше всего не хотела чтобы выиграла Светлана, болела за Влада, он действительно был достоин победы))))"; "Как всегда правильный выбор !👍"; "100% правильный!!!"; "Ошиблись!!! Влад и Светлана лучшие! Богдан до них не дотягивает. 😢".

Добавим, в суперфинале Светлане, Владу и Богдану предстояло презентовать судьям меню из трех блюд. Богдан выбрал тематику "путешествие у моря". В качестве основного блюда кулинар выбрал черную треску с броколли и соусом айоли с ферментированным чесноком и испанским рамеску.

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