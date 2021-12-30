20-річна співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер поскаржилася на поганий емоційний стан, а потім розповіла, що вирушила на відпочинок разом зі своїм нареченим.

На Instagram Анни Тринчер підписані 1,7 мільйонів користувачів Мережі, повідомляє Politeka.net. У своєму акаунті дівчина намагається ділитися всім, що у неї відбувається в житті.

Днями артистка опублікувала кадри того, як плакала і виливала душу своєму нареченому Олександру Волошину, але подробиці вирішила не розкривати.

А пізніше красуня розповіла, що вирушила на відпочинок з коханим. Пара поїхала в Карпати, і зараз ділиться кадрами свого яскравого відпочинку.

На відео Анна Трінчер була в червоному купальнику, завдяки якому чудово виглядала її струнка фігура.

Блогерка разом з нареченим вирішили зануритися в гарячу воду.

Температура води виявилася дуже високою, тому пара довго не могла зануритися повністю.

"Це має бути естетично красиве відео", - розповіла Анна Трінчер, але в підсумку не дуже вийшло.

Першим зважився зайти у воду Олександр Волошин, а за ним і пішла його кохана.

У підсумку вийшло фото, де Анна Трінчер красиво лежить у воді.

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