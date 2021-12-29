Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся Нікітюк веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Леся Нікітюк показує, як вона відпочиває від величезної розпакування товару. Вона тримає велику пляшку алкогольного напою і сидить біля новорічної ялинки.
"Коли цілий день знімала розпакування", - пожартувала Леся Нікітюк.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк вирішила допомогти малому українському бізнесу. Для цього українцям була потрібна тільки надіслати свій товар телеведучої, щоб вона змогла його прорекламувати безкоштовно у себе в соціальних мережах. Всього їй прийшло близько 150 посилок на пошту.
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