Как пишет Politeka.net, Александра Пономарев является популярным отечественным певцом. Артист уже не впервый раз собирает звезд для праздничной коллаборации. В этот раз были приглашены Оля Полякова, Леся Никитюк, Дзидзьо, Никита Алексеев и Артем Пивоваров. На ютуб-канале Пономарева на дня появился тизер рождественской композиции.

Там звезды пели с оркестром, впечатляя своими вокальными данными. Видео посмотрели почти 100 тысяч фанатов и написали комментарии:

"Красивые и поют красиво , а вот говорить , что кто то поет не так , некрасиво ...Очень все талантливые", "Ждем . И не сомневаемся , что это будет феерия. С наступающими Новогодними праздниками!", "Полякова и Никитюк будут диссонировать... Но мы не будем обращать на них внимания на фоне действительно достойных, талантливых и уважаемых исполнителей! С нетерпением ожидаем премьеры!!!", "Празднично и торжественно! Как и должно быть на Рождество. Александр, Вы уже сами стали символом и визитной карточкой украинского празднования Рождества Христова. Пусть Господь благословляет!".

Напомним, Александр Пономарев обратился к украинцам с пронзительным заявлением

А еще Politeka сообщала, что Пономарев, проигнорировав Кароль, "спелся" с эпатажной Поляковой

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