Кристина Горняк, жена ведущего шоу "Маска" и "Співають всі" Владимира Остапчука, намекнула мужу, какой подарок мечтает увидеть под новогодней елочкой.

35-летняя Горняк, ставшая второй женой Остапчука чуть более года назад, опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Жена Остапчука примерила несколько красивых колец известного ювелирного бренда - с бриллиантами и в форме змеи. Одно из них, выполненное из белого золота, согласно ценнику на официальном сайте, стоит примерно 500 000 гривен.

"Санта? Нет? Ок, Санта. Губу я закатала 😂", - подписаны кадры.

"Изысканное украшение очаровывает блеском драгоценных геометричных чешуек и утонченной грациозностью гибкого змеиного тела", - говорится в описаннии драгоценности, которая, как заверяют на сайте, сделана в Италии.

Примечательно, что этот бренд, похоже, сейчас на пике популярности среди звезд. Недавно кольцом из этой же коллекции в соцсети хвасталась экс-ВИА Гра Вера Брежнева. Украшение ей подарил муж продюсер Константин Меладзе. Стоимость драгоценности на пальчике звезды потянула на 240 000 гривен.

Еще одна модница, украинская ведущая Леся Никитюк, также, кажется, растаяла при виде этих оригинальных колец. Знаменитость посетила презентацию обновленного ювелирного магазина в Киеве и примерила люксовые украшения - кольцо и колье в виде змеи, стоимостью 1,5 миллиона гривен.

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