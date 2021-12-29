Українці припустили, хто може ховатися за новим персонажем на шоу "Маска" в Дзеркальній людині. У мережі підозрюють кількох артистів.

Як передає Politeka.net, нещодавно пройшов фінал шоу "Маска", де перемогу здобув Melovin, який переховувався за "Жирафою". У новорічну ніч покажуть новий випуск "новорічної Маски". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко.

Так, цього разу телеканал" Україна " опублікував на своїй сторінці в Instagram нове фото. Як відомо, 31 грудня о 20:00 на каналі пройде шоу " новорічна Маска", де будуть представлені нові персонажі. На кадрі незвичайна "Маска" - загадкова дзеркальна людина.

"Гвін заплутає зіркових детективів своєю підказкою і змусить танцювати весь зал своїм енергійним виступом. Як ви думаєте, хто під цією маскою?",- запитують на акаунті.

Українці гадають, хто ховається за цією "Маскою": "Михайло Поплавський", "Потап", "Зібров", "100% Поплавський", "Михайло Поплавський під цією Маска", "Юра Ткач", "Монатік", "Щось таке знайоме і рідне. Може це - М. М. Поплавський? Так, це було б великою радістю і сюрпризом. Дочекаємося і побачимо. "МАСКА", хто ти?".

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