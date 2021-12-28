На шоу "Маска" объявили еще одного персонажа Зеркального человека и украинцы сразу начали гадать, кто в нем спрятался.

Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" является одним из самых популярных украинских проектов. Недавно был гранфинал проекта, где победил эпатажный певец MELOVIN, который спрятался за маской Жирафы и весь сезон флиртовал с разведенным Дзидзьо. А теперь украинцы ждут новогоднего выпуска "Маски", где появятся новые персонажи. Одним из них будет Зеркальный человек, которого анонсировали уже на страничке проекта.

На фото Зеркальный человек был полностью в серебрянном костюме. Звезда стоял на сцене и держал микрофон.

"В шоу «Новогодняя МАСКА» появится загадочный Зеркальный человек

«Мои подсказки находятся в искривленном мире зазеркалья. Будьте внимательны – умейте видеть в моем мире особый дар», – заинтригует Зеркальный человек зрителей канала «Украина».

Кого бы хотели увидеть под этой маской? Пишите в комментариях", - написано было под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Может это Потап наконец-то будет, а может Коляденко, может быть еще женщина, Слава Каминская, например или еще кто-то", "Поплавский", "Может Монатик, но это не точно. Но Маска прикольная", "Похоже на Ткача".

Напомним, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук нарядился в костюм снежинки

Также Politeka сообщала, что Олег Винник высказал, что думает о победе Melovin'a на шоу "Маска"

А еще Politeka писала, что реакция Винника, Каменских и Dzidzio на победителя шоу "Маска" попала на видео



