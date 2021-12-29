Олег Винник в компании с Дзидзьо, Андреем Данилко, Олей Поляковой и Настей Каменских пытался разгадать звезд, которые нарядились в разные костюмы, передает Politeka.net.
В частности, Олегу Виннику очень нравилась Горилла. Артист даже ее обнимал и целовал, в результате голосования маску сняла именно этот персонаж. Оказалось, в образе животного выступала певица TAYANNA (Татьяна Решетняк).
По словам Олега Винника, его разлучили с любимой участницей проекта, потому что приревновали.
Финал проекта состоялся, а певец засветился с мини-копией любимицы после разлуки - с мягкой игрушкой гориллы.
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"Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу 🙈🙉🙊😁", - написал певец.
"Слишком мило...как раз то, что нужно для начала дня 😉❤️", "Олег Анатольевич, тоже игрушки любите ?) В следующий раз, я Вам подарю Динозаврика 😄❤️❤️❤️❤️", "Клас 🤗🔥 ❤️будем скучать по шоу)) горила супер", "😂😂😂😂 Возраст ничему не помеха, все в душе мы дети 🐻", "Я так понимаю, что эта игрушка это воспоминания о Горилле из маски 😍❤️❤️❤️", "Где кольца покупал?", - написали пользователи Сети.
Напомним, поцелуй с Винником стал фатальным для участницы шоу "Маска"
Как сообщала Politeka, Олег Винник высказал, что думает о победе Melovin'a на шоу "Маска"
Также Politeka писала, что Винник поделился своей радостью с украинцами