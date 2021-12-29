Украинцы предположили, кто может скрываться за новым персонажем на шоу "Маска" в Зеркальном человеке. В сети подозревают нескольких артистов.

Как передает Politeka.net, недавно прошел финал шоу "Маска", где победу одержал Melovin, который скрывался за "Жирафой". В новогоднюю ночь покажут новый выпуск "Новогодней Маски". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко.

Так, на этот раз телеканал "Україна" опубликовал на своей странице в Инстаграм новое фото. Как известно, 31 декабря в 20:00 на канале пройдет шоу "Новогодняя Маска", где будут представлены новые персонажи. На кадре необычная "Маска" - загадочный Зеркальный Человек.

"Герой запутает звездных детективов своей подсказкой и заставит танцевать весь зал своим энергичным выступлением. Как вы думаете, кто под этой маской?", — спрашивают на аккаунте.

Украинцы гадают, кто скрывается за этой "Маской": "Михаил Поплавский", "Потап", "Зибров", "100% Поплавский", "Михаил Поплавский под этой Маской", "Юра Ткач", "Монатик", "Что-то такое знакомое и родное. Может это - М.М.Поплавский? Да, это было бы большой радостью и сюрпризом. Дождемся и увидим. "МАСКА", кто ты?".

Ранее сообщалось, зеркальный человек появится в новогоднем выпуске шоу "Маска", украинцы раскусили знаменитость: "Похоже на..."

Также, Олег Винник после разлуки с любимицей на шоу "Маска" появился с ее мини-копией: "Где кольца покупал?"

Politeka рассказывала, победители "Маски" MELOVIN и Огневич: украинцы определили лучшего, "оба очень талантливые, но..."