Украины выбрали, кто был лучше среди победителей шоу "Маска" Златы Огневич и MELOVIN .

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич победила в первом сезоне шоу "Маска", а MELOVIN во втором сезоне. В новой публикации на официальной страничке проекта появилось сравнение, чтобы украинцы выбрали, какие выступления артистов больше понравились.

На фото были победители с наградой и без маски.

"Фантастические победители шоу МАСКА. Какие их выступления вам понравились больше всего?", - написано было под фото.

Фанаты сразу начали обсуждать, кто лучше, комментируя публикацию:

"Мэловин", "И оба победители были на Евровидении", "Melovin молодец! Запутал всех: и детективов и зрителей. Сама до конца не верила. А Злату узнала в 1 выпуске. Оба очень талантливы. Но я выбираю Мэла", "Злата Огневич", "Дуэт было бы супер", "Меловин Интереснее, а Злата круче", "Однозначно Жирафа".

Напомним, Олег Винник высказал, что думает о победе Melovin'a на шоу "Маска"

Также Politeka сообщала, что реакция Винника, Каменских и Dzidzio на победителя шоу "Маска" попала на видео

А еще Politeka писала, что Melovin признался, что ему пришлось пережить во время съемок "Маски" в неудобном костюме