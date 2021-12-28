Как пишет Politeka.net, Злата Огневич победила в первом сезоне шоу "Маска", а MELOVIN во втором сезоне. В новой публикации на официальной страничке проекта появилось сравнение, чтобы украинцы выбрали, какие выступления артистов больше понравились.
На фото были победители с наградой и без маски.
"Фантастические победители шоу МАСКА. Какие их выступления вам понравились больше всего?", - написано было под фото.
Фанаты сразу начали обсуждать, кто лучше, комментируя публикацию:
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"Мэловин", "И оба победители были на Евровидении", "Melovin молодец! Запутал всех: и детективов и зрителей. Сама до конца не верила. А Злату узнала в 1 выпуске. Оба очень талантливы. Но я выбираю Мэла", "Злата Огневич", "Дуэт было бы супер", "Меловин Интереснее, а Злата круче", "Однозначно Жирафа".
Напомним, Олег Винник высказал, что думает о победе Melovin'a на шоу "Маска"
Также Politeka сообщала, что реакция Винника, Каменских и Dzidzio на победителя шоу "Маска" попала на видео
А еще Politeka писала, что Melovin признался, что ему пришлось пережить во время съемок "Маски" в неудобном костюме