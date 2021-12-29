Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона отримала популярність завдяки своїй участі в дев'ятому сезоні проєкту "Холостяк" з популярним радіоведучим Микитою Добриніним. Більше ніж рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син, якого вони назвали Лев.

Так, цього разу дружина Микити Добриніна опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Даша Квіткова часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. Переможниця "Холостяка" вирішила розповісти про подробиці сімейного життя з Микитою Добриніним.

"Ми італійська сім'я і дуже любимо сперечатися один з одним. Микита - упертий Козеріг, а я гордий Рак. Це шалена суміш. Просто всі наші сварки ми не виносимо з дому, все залишається з нами. Так, ми можемо сказати про те, що ми сваримося, але подробиць ніхто ніколи не дізнається. Хто перший? Завжди по-різному", - висловилася Даша Квіткова.

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