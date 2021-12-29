Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она получила популярность благодаря своему участию в девятом сезоне проекта "Холостяк" с популярным радиоведущим Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын, которого они назвали Лев.

Так, на этот раз жена Никиты Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Даша Квиткова часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. Победительница "Холостяка" решила рассказать о подробностях семейной жизни с Никитой Добрыниным.

"Мы итальянская семья и очень любим спорить друг с другом. Никита - упертый козерог, а я гордый рак. Это бешеная смесь. Просто все наши ссоры мы не выносим из дома, всё остается с нами. Да, мы можем сказать о том, что мы ссоримся, но подробностей никто никогда не узнает. Кто первый? Всегда по-разному", — высказалась Даша Квиткова.

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Politeka рассказывала, союз "Холостяка" Добрынина с Дашей Квитковой оказался на грани распада, подробности: "Собирала вещи и уходила"