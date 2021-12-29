У пост-шоу" Холостячка " Злата розповіла, що переможець проекту її кинув і вона важко переживає розрив, а ось екс-фаворити зірки змогли йти далі і навіть завели нові відносини.

На пост-шоу "Холостячка" Дмитро Шевченко з'явився один і чесно розповів, що вже знайшов собі дівчину, тепер він щасливий і живе далі. Хоч відмова у фіналі від Злати сильно поранив його, але він все ж переборов себе

Примітно, що тоді Григорій Решетник припустив, що обраницею Діми стала учасниця 1 сезону «Холостяка» Катерина Шеффер. Пара проводить спільні тренування з боксу і демонструє це в Instagram. Зараз в мережі активно обговорюють Їхні стосунки.

За словами Дмитро, познайомилися вони в соціальній мережі. Дмитро сам написав сподобалася дівчині і запросив її на зустріч. А після першого побачення Шевченко запропонував їй разом провести тренування з боксу. Як видно в мережі Instagram, пара і правда багато займається разом.

"При першій зустрічі було відчуття, ніби я давно її знаю. Не було напруги і думки про те, що сказати, що зробити, чи правильно я веду себе. Була легкість у спілкуванні, і це мені сподобалося», — розповів Дмитро В YouTube-шоу.

У студії Фіналіст «Холостячки " -2 Дмитро Шевченко розповів про важкий стан після відмови Злати. Чоловік поділився, що після повернення додому почав активно працювати і тренуватися.

Зараз він тренується разом зі своєю дівчиною, яка захоплена спортом і має дуже привабливу фігуру. Чоловік не став відкрито називати ім'я своєї дівчини, проте за спільними відео шанувальники вже про все здогадалися.

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