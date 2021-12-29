Як передає Politeka.net у сторіс свого Instagram Іванна Онуфрійчук показала нові кадри відпочинку на Мальдівах, куди вирушила після завершення сезону «Танців з зірками».
Іванна Онуфрійчук вирішила не просто засмагати, а урізноманітнила відпочинок екстремальними пригодами.
«Сьогодні я знайшла для нас нові пригоди. Просто побачила, як людина лежить на якійсь дошці над водою і захотіла так собі», - зазначила вона.
«Називається, людям нема що робити на Мальдівах. Дуже скучно і нецікаво», - сказала ведуча «Танців з зірками».
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«Новий челендж придумала собі і коханому», - додала Іванна, і показала як її чоловік, який вирушив спробувати екстремальну розвагу першим, намагається стати на дошці.
Врешті решт у Алмаза все вийшло, однак для цього довелося докласти зусиль.
«Так, це красиво, але дуже непросто», - зазначила Іванна Онуфрійчук.
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