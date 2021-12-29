Відома українська модель, ведуча нового сезону "Танці з зірками", похвалилася екстремальними розвагами зі своїм чоловіком-мільйонером.

Як передає Politeka.net у сторіс свого Instagram Іванна Онуфрійчук показала нові кадри відпочинку на Мальдівах, куди вирушила після завершення сезону «Танців з зірками».

Іванна Онуфрійчук вирішила не просто засмагати, а урізноманітнила відпочинок екстремальними пригодами.

«Сьогодні я знайшла для нас нові пригоди. Просто побачила, як людина лежить на якійсь дошці над водою і захотіла так собі», - зазначила вона.

«Називається, людям нема що робити на Мальдівах. Дуже скучно і нецікаво», - сказала ведуча «Танців з зірками».

«Новий челендж придумала собі і коханому», - додала Іванна, і показала як її чоловік, який вирушив спробувати екстремальну розвагу першим, намагається стати на дошці.

Врешті решт у Алмаза все вийшло, однак для цього довелося докласти зусиль.

«Так, це красиво, але дуже непросто», - зазначила Іванна Онуфрійчук.

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