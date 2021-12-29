Як пише Politeka.net, Христина Решетник є дружиною Григорія Решетника, зірки "Холостяка" і "Холостячки", а також шоу "Україна має талант". У пари є троє синів-Іван, Дмитро та Олександр. Останнього Христина народила в кінці 2020 року. Малюкові зараз вже трохи більше року і дружина Григорія часто показує з ними фото. Не забуває Христина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Христина була з Олександром разом. Зірка опублікувала кілька фотографій, показуючи, яка у неї любов з малюком.

"У нас-любов. Найсильніша в світі", - написала Христина.

Фанати поставили тисячу лайків і написали коментарі:

"Миле фото", "ви така красуня", " Христина, ну така милота. Які ви схожі. З наступаючим вас", "Класні зуби", "солодкі щічки".

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