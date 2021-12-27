Как пишет Politeka.net в своем Instagram известный украинский ведущий Григорий Решетник опубликовал новую фотографию, на которой позирует рядом с женой Кристиной и сыновьями, а также обратился к своих фолловеров.
"Ну что, вы уже подготовились к встрече Нового года?:)) Потому что мы только начинаем покупать подарки для детей, родных и близких. Скажу откровенно, для меня шопинг, как и для большинства мужчин, - дело нелегкое, потому что часы ожидания моей прекрасной жены под магазинами могут превращаться в вечность", - написал Григорий Решетник.
"Замечательная семья!❤ Крепкого здоровья», «Ну кайф же», «Вы бесподобны!Мы очень счастливы что нам посчастливилось встретить вас", "вам очень повезло с женой. Умница и красавица», - пишут в комментариях пользователи социальной сети.
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