Як повідомляє Politeka.net, відома українська блогерка, телеведуча і переможниця одного з сезонів шоу "Холостяк" Даша Ульянова часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася милим фото зі своєї подорожі в Монако.

На новій фотографії Даша відображена в красивій локації серед зелені і цікавої архітектури. На прогулянку вона вийшла в стильному образі - на ній коротке сіру сукню, подовжений піджак і яскравий хустку, а на ногах модні чорні ботфорти на шпильках. Доповнює образ оригінальна сумочка. Волосся красуні розпущене і недбало укладене, а її обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Хочу задарити вас перед святами. Тим більше поїздка в Монако - прекрасний привід. Привезу подарунки одному з вас. Все, що потрібно зробити: відзначити мене в stories і розповісти, чому ви на мене підписані; написати під цим постом "Хочу подарунки від Даші". Весь. 31 грудня оберу переможця. А якщо ви з Києва, вручу подарунок особисто в руки і запрошу на каву".

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